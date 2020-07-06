Apple увеличила заказы на производство новых iPad

Как ни странно, но эпидемия Covid-19 кое-кому из IT-сферы может принести пользу. Более того, речь идет об Apple. Ввиду того, что во время пандемии, большинство перешло на дистанционную работу, значительно увеличился спрос на планшеты iPad. Это заставило Apple пересмотреть планы на производство устройств и теперь, по сообщениям азиатских источников, производитель ищет резервы для увеличения наращивания производства.

Если верить информации, то на данный момент Apple рассчитывает выпустить порядка 27 млн. устройств до конца нынешнего года. Отметим, что эта цифра такая же, сколько компания заказала у партнеров во второй половине прошлого года. Но на этом положительные новости для любителей продукции «яблочной» компании не заканчиваются, ведь уже в этом месяце может начаться процесс производства первого смартфона компании с поддержкой технологии 5G.

Производство должно стартовать в середине месяца, но вряд ли даже это поможет компании достичь отметки ранее запланированного плана. В начале года был поставлен план выпустить 80 млн. устройств, сейчас после всех передряг, вряд ли цифра будет больше, чем 73-74 млн. устройств. Всего же будет выпущено четыре модели iPhone.

Наиболее доступной станет модель с 6,1-дюймовым дисплеем и наличием двух камер. На этот девайс приходится 40% заказов. Самой дорогой станет аппарат с 6,7-дюймовым дисплеем и тройной основной камерой. Кстати, есть предположение, что все производство данных моделей будет происходить в Китае. Представители Apple пока эту информацию не прокомментировали.