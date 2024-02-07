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Apple урежет батарею iPhone 16 Plus для конкуренции с iPhone 16 Pro Max

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 00:05

Выход новых iPhone 16 состоится только в сентябре этого года, а в сети появляется всё больше информации. В этот раз инсайдер Majin Bu предоставил данные о емкости аккумуляторов.

Согласно его отчету, модель iPhone 16 будет оснащена батареей емкостью 3561 мА·ч, iPhone 16 Plus – 4006 мА·ч, а iPhone 16 Pro Max – 4676 мА·ч. Данных о модели iPhone 16 Pro пока нет.

Зачем Apple уменьшит ёмкость аккумулятора в iPhone 16 Plus на фоне увеличения iPhone 16, пока остается неясным. Возможно, это решение было принято для того, чтобы избежать конкуренции с iPhone 16 Pro Max по автономности.

Напомним, что модели iPhone 16 и 16 Plus получат новый дизайн.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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