Новости

Инсайдер показал iPhone 16 с новым блоком камер

Инсайдер Маджин Бу (Majin Bu) опубликовал в соцсети X чертежи iPhone 16 и концепты, выполненные на их основе. Основным отличием будущего смартфона от предыдущих поколений является переработанный блок камер. Он сочетает в себе дизайн iPhone X и iPhone 11.

Предполагается, что возврат к вертикальному расположению сенсоров связан с возможностью камер записывать пространственные видео для их просмотра на гарнитуре дополненной реальности Apple Vision Pro.

Чертежи iPhone 16 предусматривают увеличенный до 6,3 дюймов экран за счет более тонких рамок. При этом, как сообщается, дисплеи Pro-версий по размеру останутся прежними.

Еще одно изменение – кнопки громкости. В концептах они выполнены в виде сенсоров с тактильной отдачей. Также есть новая Capture Button и Action Button, заменившая переключатель беззвучного режима.

👍 Больше интересного в Телеграм и ВКонтакте

Теги: 
Источник:
X
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Подписаться
Уведомить о
guest
Вы можете ввести своё имя или никнейм.
Email применяется для идентификации пользователя. Вы можете дальше комментировать без регистрации.
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сейчас на главной