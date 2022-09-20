Apple признала проблему тряски камер в iPhone 14 Pro

Вчера появилась информация, что покупатели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max жалуются на проблемы с камерой. В приложениях Snapchat, TikTok и других соцсетях, основная камера начинает работать неправильно, а оптическая стабилизация сбоит. При этом в базовом приложении этого не наблюдается, так что проблема явно программная.

В компании заявили, что знают о проблеме и уже решают её. Обновление ПО должно появиться на следующей неделе. Примечательно, что компания пока не рассказала о причинах такого поведения камеры.

Это не первая проблема с новыми смартфонами. На днях появились сообщения, что iPhone зависают при попытке перенести данные со старых моделей.

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