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Новости

Владельцы iPhone 14 Pro столкнулись с вибрацией камеры в сторонних приложениях

Первые пользователи iPhone 14 Pro и 14 Pro Max столкнулись со странным багом, когда основные камеры начинают сильно выбрировать при запуске камеры в сторонних приложениях. Например, такое можно наблюдать при запуске камеры в TikTok или другой подобной соцсети — стабилизатор начинает издавать звуки вибрации, а в приложении показывать дрожащую картинку.

Скорее всего, ошибка связана с самим софтом приложений или iOS 16. Сама Apple пока никак не отреагировала на проблему.

Это уже не первая трудность с которой сталкиваются пользователи iPhone 14 Pro. На днях появились сообщения, что айфоны зависают при попытке перенести данные с прошлых моделей.

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Источник:
YouTube, The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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