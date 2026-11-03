Apple Watch научились запоминать разговоры и возвращать последние 15 секунд

Apple начала бета-тестирование функций Audio Intelligence для Apple Watch Series 12 и Ultra 4. Новые возможности появились в iOS 27.3 для разработчиков и позволяют часам анализировать разговоры с помощью искусственного интеллекта.

Функция Live Rewind позволяет вернуться к последним 15 секундам разговора. Достаточно дважды нажать колёсико Digital Crown, после чего часы покажут текст недавно произнесённых слов. Например, можно вспомнить забытое имя, название блюда или часть инструкции. Через Ask Siri также можно задать вопрос по полученному фрагменту.

При активации часы воспроизводят звуковой сигнал и показывают анимацию, предупреждая окружающих о работе функции. Если пользователь не сохранит текст, он автоматически исчезнет примерно через 30 секунд после затемнения экрана.

Вторая функция, Siri Recap, составляет краткие итоги разговоров. Искусственный интеллект выделяет главные темы, даты, договорённости, цены и другие важные сведения. Например, после рабочей встречи можно получить список задач и сроков их выполнения.

По заявлению Apple, часы не сохраняют исходные аудиозаписи и не определяют, кто именно произнёс конкретную фразу. Звук обрабатывается в защищённой среде, а сопряжённый iPhone преобразует речь в сокращённый текст. Для формирования итогов используется облачная система Private Cloud Compute.

Пользователь самостоятельно выбирает, когда Siri Recap может анализировать разговоры. Можно настроить расписание, например включать функцию только на работе. Сохранённые итоги доступны в приложении Siri с возможностью переноса в «Заметки» или «Дневник». Несохранённые сводки автоматически удаляются через семь дней.

Audio Intelligence также включает распознавание важных звуков, например сирен и дверных звонков, и определение музыки через Shazam.

А что в России?

Пока Live Rewind и Siri Recap доступны только на английском языке. Для работы необходимы Apple Watch Series 12 или Ultra 4 и совместимый iPhone с поддержкой Apple Intelligence.

Российские пользователи смогут воспользоваться новыми функциями при соблюдении требований совместимости и доступности сервиса в регионе, однако полноценная работа с русскоязычными разговорами пока не заявлена.

Когда Apple добавит русский язык, неизвестно.