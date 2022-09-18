Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Новости

Новый iPhone 14 Pro может зависнуть при переносе данных

Первые владельцы iPhone 14 Pro и 14 Pro Max сообщают о зависании смартфона при переносе данных со старого iPhone. Компания Apple подтвердила проблему в служебном письме.

Также в Apple заявили, что знают об этой проблеме и «ведут расследование». В качестве временной меры рекомендуют перезагрузить смартфон, если он перестал реагировать на действия пользователя более пяти минут.

По всей видимости ошибка кроется в iOS 16, которая может быть исправлена с выходом обновления.

Напомним, что в первой бета-версии iOS 16.1, обнаружили добавление новой функции для iPhone XR, iPhone 11 и iPhone Mini.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!

Теги: 
Источник:
MacRumors
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии