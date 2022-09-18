Новый iPhone 14 Pro может зависнуть при переносе данных

Первые владельцы iPhone 14 Pro и 14 Pro Max сообщают о зависании смартфона при переносе данных со старого iPhone. Компания Apple подтвердила проблему в служебном письме.
Также в Apple заявили, что знают об этой проблеме и «ведут расследование». В качестве временной меры рекомендуют перезагрузить смартфон, если он перестал реагировать на действия пользователя более пяти минут.
По всей видимости ошибка кроется в iOS 16, которая может быть исправлена с выходом обновления.
Напомним, что в первой бета-версии iOS 16.1, обнаружили добавление новой функции для iPhone XR, iPhone 11 и iPhone Mini.
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