Создан уникальный костюм Exopulse Mollii для помощи людям с неврологическими заболеваниями

Шведские учёные и изобретатели разработали Exopulse Mollii — уникальный костюм, который помогает справляться с последствиями неврологических заболеваний, таких как церебральный паралич, рассеянный склероз и инсульт. Устройство представляет собой комплект одежды — футболку с длинными рукавами и брюки, оснащённые сетью из 58 электродов.

Электроды костюма подают мягкие импульсы на 40 групп мышц, снимая спазмы, тремор, мышечный гипертонус и боль. Благодаря этому мышцы начинают сокращаться естественным образом, что значительно облегчает движение. Как происходит работа можно увидеть на YouTube.

Костюм предназначен для взрослых и детей с различными нарушениями нервной системы и работы мышц. Помимо перечисленных заболеваний, его можно использовать при травмах головного и спинного мозга.

Однако не всем пациентам устройство подойдёт. Его нельзя применять, если у человека установлены шунты, кардиостимуляторы или другие электронные имплантаты. Также противопоказания включают эпилепсию и некоторые сопутствующие заболевания. Среди побочных эффектов отмечают покраснение и лёгкое жжение кожи в местах контакта электродов.

Несмотря на перспективы, широкое использование Exopulse Mollii ограничено. Костюм доступен только в ряде европейских клиник, а его стоимость составляет около 5100 фунтов стерлингов (около $6500). В некоторых случаях пациенты могут получить его на льготных условиях, однако это скорее исключение, чем правило.

Кто его изобрёл

Exopulse Mollii Suit был разработан шведским инженером и хиропрактиком Фредриком Лундквистом в 2021 году. После разработки костюм был приобретён немецкой компанией Ottobock, которая интегрировала его в свой портфель решений в области нейро-ортопедии. Однако его массовый выход на рынок задержался из-за необходимости провести дополнительные клинические испытания и адаптацию устройства для широкой аудитории.

Только к 2024 году удалось завершить все этапы подготовки и расширить его доступность в европейских клиниках.

В Ottobock надеются, что со временем Exopulse Mollii станет гораздо доступнее для широкой аудитории из-за увеличения масштаба производства, а его цена снизится. Пока это остаётся в области планов, но инновация уже доказала свою эффективность, улучшая качество жизни пациентов с тяжёлыми заболеваниями.