Apple сокращает производство iPhone и смещает приоритет на сервисы

Аналитик Джон Донован из компании Loop Capital заявил, что Apple в очередной раз сокращает число заказанных iPhone на 9 миллионов – до 254 миллионов единиц.

Кроме того, сокращение на 20 млн штук затронуло iPhone SE. Аналогичную информацию ранее подтверждал авторитетный аналитик Мин-Чи Куо и источники Nikkei Asia. Есть предположения, что тенденция сохранится в будущем.

iPhone SE 2022

Другой аналитик Дэвид Фогт из инвестиционной фирмы UBS считает, что приоритеты Apple сместились на сервисы Apple Music, Apple TV+ и iCloud.

Исходя из данных опроса от Seeking Alpha, который был основан на 4000 пользователях смартфонов от Apple, средних срок использования одной модели iPhone составляет 2,3 года. Благодаря пользователям iPhone 12 и iPhone 13 компания получает значительную прибыль от своих сервисов.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!