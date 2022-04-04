Apple сокращает производство iPhone и смещает приоритет на сервисы

Аналитик Джон Донован из компании Loop Capital заявил, что Apple в очередной раз сокращает число заказанных iPhone на 9 миллионов – до 254 миллионов единиц.
Кроме того, сокращение на 20 млн штук затронуло iPhone SE. Аналогичную информацию ранее подтверждал авторитетный аналитик Мин-Чи Куо и источники Nikkei Asia. Есть предположения, что тенденция сохранится в будущем.
Другой аналитик Дэвид Фогт из инвестиционной фирмы UBS считает, что приоритеты Apple сместились на сервисы Apple Music, Apple TV+ и iCloud.
Исходя из данных опроса от Seeking Alpha, который был основан на 4000 пользователях смартфонов от Apple, средних срок использования одной модели iPhone составляет 2,3 года. Благодаря пользователям iPhone 12 и iPhone 13 компания получает значительную прибыль от своих сервисов.
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