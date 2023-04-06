Apple готовит к выходу iOS 16.4.1

Apple в настоящее время тестирует обновление операционной системы iOS 16.4.1, что подтверждает предварительные слухи. Неизвестно, когда обновление будет выпущено, однако, вероятно, оно станет доступным в течение ближайших двух недель.

iOS 16.4.1, как и другие мелкие обновления, будет сфокусировано на исправлении ошибок и устранении уязвимостей. С момента выпуска iOS 16.4 на прошлой неделе, некоторые пользователи iPhone жаловались на необходимость периодически повторно вводить пароли Wi-Fi и обнаруживали различные ошибки пользовательского интерфейса.

Несмотря на то, что страница статуса системы Apple указывает на исправление этой проблемы, некоторые пользователи продолжают жаловаться на отсутствие данных в приложении Погода.

Обновление будет временным решением до выпуска iOS 16.5, которая ожидается в мае. На прошлой неделе, Apple выпустила первую бета-версию iOS 16.5 с незначительными изменениями, включая раздел Sports в приложении Apple News и возможность начать запись экрана с помощью Siri.

Ожидается, что Apple объявит о iOS 17 на презентации WWDC 2023, которая состоится 5 июня, поэтому цикл программного обеспечения iOS 16 приближается к завершению.