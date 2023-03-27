Apple выпустила iOS 16.4 для всех пользователей, а это значит, что обновить свой iPhone можно уже сегодня. Для этого понадобится стабильный интернет и 2 ГБ свободной памяти.

Что нового появилось в iOS 16.4?

Свайп-клавиатура на русском языке;

Отдельный Apple ID для скачивания бета-версий ПО;

«Изоляция голоса» для обычных вызовов;

Новая анимация при добавлении песен в Медиатеку;

Вернулась традиционная анимация перелистывания страниц в Apple Books;

Отображение иконок устройств в меню гарантии AppleCare+;

Новое приложение Apple Music Classical (недоступно в России);

21 новый эмодзи;

Пуш-уведомления для веб-приложений;

Поддержка режимов Фокуса для пуш-уведомлений из веб-приложений и API бейджей уведомлений;

Сторонние браузеры получили возможность добавления закладки на экран «Домой»;

Опция поиска дубликатов фото теперь доступна в iCloud;

Переработано «обнаружения сбоев» на iPhone 14 и iPhone 14 Pro.

Чтобы загрузить и установить iOS 16.4 нужно перейти в Настройки > Основные > Обновление ПО.