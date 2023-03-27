Apple выпустила iOS 16.4 для всех пользователей, а это значит, что обновить свой iPhone можно уже сегодня. Для этого понадобится стабильный интернет и 2 ГБ свободной памяти.
Что нового появилось в iOS 16.4?
- Свайп-клавиатура на русском языке;
- Отдельный Apple ID для скачивания бета-версий ПО;
- «Изоляция голоса» для обычных вызовов;
- Новая анимация при добавлении песен в Медиатеку;
- Вернулась традиционная анимация перелистывания страниц в Apple Books;
- Отображение иконок устройств в меню гарантии AppleCare+;
- Новое приложение Apple Music Classical (недоступно в России);
- 21 новый эмодзи;
- Пуш-уведомления для веб-приложений;
- Поддержка режимов Фокуса для пуш-уведомлений из веб-приложений и API бейджей уведомлений;
- Сторонние браузеры получили возможность добавления закладки на экран «Домой»;
- Опция поиска дубликатов фото теперь доступна в iCloud;
- Переработано «обнаружения сбоев» на iPhone 14 и iPhone 14 Pro.
Чтобы загрузить и установить iOS 16.4 нужно перейти в Настройки > Основные > Обновление ПО.
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