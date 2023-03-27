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Apple выпустила iOS 16.4

Apple выпустила iOS 16.4 для всех пользователей, а это значит, что обновить свой iPhone можно уже сегодня. Для этого понадобится стабильный интернет и 2 ГБ свободной памяти.

Что нового появилось в iOS 16.4?

  • Свайп-клавиатура на русском языке;
  • Отдельный Apple ID для скачивания бета-версий ПО;
  • «Изоляция голоса» для обычных вызовов;
  • Новая анимация при добавлении песен в Медиатеку;
  • Вернулась традиционная анимация перелистывания страниц в Apple Books;
  • Отображение иконок устройств в меню гарантии AppleCare+;
  • Новое приложение Apple Music Classical (недоступно в России);
  • 21 новый эмодзи;
  • Пуш-уведомления для веб-приложений;
  • Поддержка режимов Фокуса для пуш-уведомлений из веб-приложений и API бейджей уведомлений;
  • Сторонние браузеры получили возможность добавления закладки на экран «Домой»;
  • Опция поиска дубликатов фото теперь доступна в iCloud;
  • Переработано «обнаружения сбоев» на iPhone 14 и iPhone 14 Pro.

Чтобы загрузить и установить iOS 16.4 нужно перейти в Настройки > Основные > Обновление ПО.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

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