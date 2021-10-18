Apple скроет вырез на экранах MacBook Pro с помощью обоев

Сегодня вечером компания Apple покажет новые MacBook Pro, которым приписывают вырез на экране. В нём, по слухам, будет размещена веб-камера, микрофон и датчик освещённости. При этом Face ID не будет. Также ноутбуки получат тонкие рамки и мощное железо.

При этом СМИ сообщают, что «чёлку» могут закрыть тем же способом, как это было сделано в iPhone X/Xr/Xs Max. Речь идёт об обоях, которые выглядят так, чтобы визуально маскировать вырез.

Возможно, это будет сделано так только в маркетинговых материалах, но, в принципе, подобное могли бы реализовать и в самих ноутбуках.

Помимо этого, предполагается, что «прошки» лишатся сенсорной панели. На её место вернутся физические кнопки, причём они станут крупнее. Правда это или нет — узнаем уже скоро.