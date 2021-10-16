В китайской соцсети показали MacBook Pro с монобровью

В Weibo появились новые слухи о будущих MacBook Pro. Согласно им, компания Apple может добавить на экран новых ноутбуков вырез, как у iPhone. И в сети появились первые подтверждения этого. Данные опубликовал пользователь AnyTurtle999.

Если это не фейк, то новые макбуки точно также получат «чёлку». При этом надеяться на Face ID вряд ли стоит. Профильные ресурсы считают, что в ноутбуке будет по-прежнему использоваться сканер отпечатков пальцев Touch ID.

Вместо Face ID и TrueDepth в «чёлке» могут разместить веб-камеру с разрешением 1080p, сенсор освещённости True Tone и микрофон.

Само собой, такая конфигурация позволит сделать очень тонкие рамки экрана. Однако будет ли это оправдано — другой вопрос. При этом отметим, что не все ругают такую концепцию. Некоторым она даже нравится.

К слову, утечки указывают, что такую же конфигурацию могут получить и MacBook Air 2022 года.