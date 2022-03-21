Сервисы Apple перестали работать из-за масштабного сбоя

Пользователи по всему миру сообщают о недоступности многих сервисов Apple, а именно «Музыка», «Карты», «Локатор», App Store и ряда других. Об этом можно узнать на официальной странице «Состояние системы».

В Apple Music не могут загружаться треки и плейлисты, а также всплывает ошибка. Приложение «Локатор» не отображает местоположение других людей. Кроме того, есть проблемы с невозможностью загрузить или обновить приложение в App Store.

Сбой происходит во всём мире не только к Apple, но и у крупнейших американских операторов мобильной связи: Verizon, AT&T и T-Mobile.

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