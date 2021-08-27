Apple разрешит оплачивать приложения не только через App Store

В течение многих лет iOS была известна своей безопасностью, однако это достигалось за счёт закрытости ОС и магазина App Store. Дополнительно это создавало проблемы для оплаты — компания из Купертино позволяла оплачивать товары только через App Store, при этом там брали с разработчиков 15-30% комиссионных за транзакции. Но скоро ситуация может измениться.

Как сообщается, компания намерена внести ряд изменений в App Store для урегулирования коллективного иска разработчиков из США. Заявлено, что создатели приложений смогут получать оплату и по другим каналам, что автоматически позволит снизить цены. Во всяком случае, в теории.

Кроме того, в рамках мирового соглашения Apple также создаст «фонд» в размере 100 миллионов долларов для разработчиков. Каждый разработчик может получить вознаграждение в размере от 250 до 30 тысяч долларов.

В итоге это должно улучшить ситуацию с платежами и ценами. Но будет ли всё работать так, как задумано — пока неясно.