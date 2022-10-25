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Apple разрешила продавать NFT в приложениях на iOS

Apple изменила правила для разработчиков App Store. Теперь в приложениях iPad и iPhone можно продавать NFT.

Чтобы купить NFT, необходимо использовать только платежную систему Apple. Компания будет брать комиссию в 30% с каждого платежа. Перенаправлять пользователей на прямой сайт для покупки строго запрещается.

В рекомендациях Apple говорится, что приложения могут продавать NFT и связанные с ними услуги, но не использовать владение NFT в качестве механизма для разблокировки платных и дополнительных функций.

Сами токены (NFT) использовать в качестве метода оплаты нельзя.

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Источник:
Macrumors

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