Apple признала популярные модели MacBook Pro винтажными. Что это означает?

Сегодня Apple обновила свой список устаревших устройств, в который добавила популярные модели ноутбуков MacBook Pro с дисплеями на 13 и 15 дюймов.

В список попал 2017 года выпуска MacBook Pro 13 с сенсорной панелью Touch Bar, а также MacBook 15 (без Touch Bar), который был представлен в середине 2015 года и продавался до 2018 года.

Напомним, Apple классифицирует устройство «винтажным» после того, как прекратила его продажу более пяти лет назад, но менее семи лет назад. Девайсы, которых нет в продаже более семи лет, считаются «устаревшими».

Для владельцев таких устройств это означает, что авторизованные сервисные центры Apple не будут принимать в ремонт девайсы со статусом «винтажный», но могут для них делать исключение в течении ещё двух лет если в наличие есть все необходимые детали для ремонта. «Яблочные» продукты, которые признаны «устаревшими» в ремонт не принимаются и официальное обслуживание полностью прекращается, но для ноутбуков компании есть исключение, аккумуляторную батарею можно заменить в течение десяти лет с момента выпуска устройства.