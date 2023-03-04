Apple приостановила гарантийное обслуживание iPad и Mac в России

Apple прекратила гарантийное обслуживание своих устройств Mac и iPad в России. Об этом сообщает служба технической поддержки компании.

Это временная мера, вызванная санкциями, введенными против страны. Авторизованные сервисные центры больше не принимают планшеты и компьютеры на гарантийное обслуживание.

В настоящее время специалисты компании могут помочь только с решением проблем, связанных с операционными системами этих устройств. Подробности о том, на какой срок приостановлена гарантия, пока не сообщаются.

В то же время, все остальные устройства Apple, включая iPhone, продолжают обслуживаться в штатном режиме.