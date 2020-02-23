Apple превратила краденые iPhone в «кирпичи» во время протестов в США

На днях в США под шум протестов, из-за убийства охранника Джорджа Флойда полицейским, разграбили фирменные магазины Apple. Воры украли огромное число iPhone и прочих продуктов компании, но реакция Apple не заставила себя долго ждать.
Сообщается, что в сеть начали выкладывать краденые смартфоны с блокировкой и сообщением от Apple.
Компания просит вернуть незаконно полученные устройства в магазин и предупредила, что будет отслеживать местонахождение смартфона с передачей информации представителям власти.
В Apple уже давно изобрели отличную защиту от воров. При краже из магазина, гаджет автоматически блокируется и превращается в бесполезный «кирпич».
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