Apple представит второе поколение AR-гарнитуры в 2025 году

Инсайдер и аналитик Мин-Чи Куо рассказал, что Apple планирует выпустить второе поколение гарнитуры смешанной реальности в 2025 году. Новинка будет поделена на две версии: бюджетная и премиальная. Всё в лучших традициях Apple.

Премиальная AR и VR гарнитура будет производиться предприятием Luxcaseict, созданным компаниями Luxshare и Pegatron. Более бюджетную модель выпустит Foxconn.

Напомним, что первое поколение гарнитуры Apple ожидается в 2023 году с ценником в $3 000. Второе поколение гарнитуры будет более доступным, но насколько дешевле — неизвестно.

По слухам, первое поколение гарнитуры Apple будет представлено на WWDC 2023 в июне этого года, а в продажу поступит позже. Гарнитура получит два высококачественных micro-OLED дисплея, несколько камер и датчиков для отслеживания движений глаз и рук, а также процессор M2. Ожидается, что гарнитуру назовут «Apple Reality Pro», но из-за высокой цены она не будет иметь массового рынка сбыта.

Ранее в коде iOS 16.4 нашли неизвестный вид устройства.