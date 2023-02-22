В коде iOS 16.4 нашли неизвестный вид устройства

Издание 9to5Mac обнаружило в коде iOS 16.4 новый вид устройств под названием ComputeModule13,1 и ComputeModule13,3. Никто не знает, что это за устройства. Известно только то, что они работают на iOS и используют её код.

Существует несколько предположений о том, что может представлять собой ComputeModule. Некоторые эксперты считают, что это дополнительный компонент для нового Mac Pro с процессором Apple. Другие полагают, что это блок управления шлемом смешанной реальности Apple Reality Pro, в котором находятся чип и другие компоненты. Есть и те, кто считает, что это аналог платы ввода-вывода Raspberry Pi Compute Module.

Возможно, что ответ мы узнаем в этом году, когда Apple представит совершенно новое для себя устройство.