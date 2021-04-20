Apple представила цветные iMac на процессоре M1

Как и ожидалось, Apple анонсировала ряд цветных iMac работающих на собственном процессоре компании M1. Новые iMac доступны в семи цветах: синем, зеленом, желтом, красном, фиолетовом, оранжевом и стандартном серебристом.

Корпус моноблока стал более квадратным в стиле iPhone 12, а также тоньше и легче. Теперь дисплей имеет равномерную толщину по всей площади, а окантовка вокруг дисплея стала белой.

Как и новые MacBook, представленные осенью прошлого года, компьютер работает на собственном процессоре Apple M1. Также изменения произошли во встроенной веб-камере, системе микрофонов и звуковых динамиках. Кроме того, новая клавиатура выполненная в стиле iMac обладает встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID, который можно использовать для оплаты покупок или разблокировки компьютера.

Предзаказы начнутся с 30 апреля, а продажи запланированы на май 2021 года. В минимальной конфигурации цветной iMac обойдётся в $1299.