Apple представила часы Watch Ultra 2 с рекордно ярким дисплеем и новыми функциями

Сегодня на большой презентации Apple, компания представила базовые смартфоны iPhone 15/15 Plus и флагманы iPhone 15 Pro/15 Pro Max, а вместе с ними смарт-часы Watch Series 9 и Watch Ultra 2. Защищённые часы второго поколения получили прошлогодний дизайн, но стали ещё лучше благодаря обновлённой начинке и новых функций.

За вычислительные возможности в Watch Ultra 2 отвечает новый процессор Apple S9, который работает в паре с 4-ядерным чипом Neural Engine, последний занимается обработкой задач машинного обучения и обеспечивает работу технологии управления некоторыми функциями без прикосновения к часам.

Watch Ultra 2 оснащены более ярким дисплеем с рекордно высокой пиковой яркостью до 3000 нит, это на 50% больше, чем у Watch Ultra первого поколения, что делает чтение текста при ярком солнечном свете ещё комфортней. В темных помещениях или ранним утром яркость дисплея может уменьшаться до одной нит.

Новый циферблат «Modular Ultra» разработан специально для Watch Ultra и использует все преимущества большого дисплея для отображения данных в реальном времени, включая секунды, высоту или глубину. Он предлагает более детальные функции среди всех цифровых циферблатов Apple, которые можно настроить под себя для занятий спортом, прогулок на свежем воздухе или плаванием в воде.

Часы можно погружать на глубину до 40 метров, а приложение Oceanic+ позволяет вести подробный журнал каждого погружения с данными GPS и предоставляет пользователю информацию о его физическом состоянии.

Новинка получила сверхширокополосный чип «UWB» второго поколения, который обеспечивает лучшую точность определения местоположения для поиска iPhone, а функция Precision Finding может определять расстояние и направление, а также визуально и тактильно со звуковыми эффектами направлять в сторону потерянного смартфона, даже если он находится в другой комнате.

Кроме этого, в часах появилась функция, которая позволяет управлять камерой iPhone и звонками при помощи сжатия пальцев руки без необходимости прикосновения к дисплею гаджета. Алгоритмы программного обеспечения при помощи датчиков и чипа Neural Engine обнаруживают признаки крошечных движений запястья и изменений кровотока, когда указательный и большой пальцы выполняют двойное постукивание.

В США смарт-часы Apple Watch Ultra 2 поступят в продажу 22 сентября по цене от 799 долларов (75 800 ₽).