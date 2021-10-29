Apple предложила скрыть «чёлку» на новых MacBook Pro

После выпуска новых MacBook Pro пользователи стали жаловаться на «чёлку» на экране, поскольку она перекрывает некоторые элементы в строке меню. И вот в Купертино предложили вручную уменьшить размеры экрана в тех приложениях, где это критично. Для этого предлагается задействовать функцию масштабирования.

Как отмечается, это позволяет уменьшить видимый размер рабочей области дисплея, причём строго в определённом приложении, что визуально скрывает «чёлку» и расширяет боковые рамки. Надо признать, выглядит это странно и довольно глупо. Намного проще было подготовить разрабтчиков изначально.

При этом такое поведение системы масштабирования придётся настраивать, ведь оно не работает для всех программ. Разработчикам придётся добавлять эту функцию отдельно.