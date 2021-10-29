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Новости

Apple предложила скрыть «чёлку» на новых MacBook Pro

После выпуска новых MacBook Pro пользователи стали жаловаться на «чёлку» на экране, поскольку она перекрывает некоторые элементы в строке меню. И вот в Купертино предложили вручную уменьшить размеры экрана в тех приложениях, где это критично. Для этого предлагается задействовать функцию масштабирования.

Как отмечается, это позволяет уменьшить видимый размер рабочей области дисплея, причём строго в определённом приложении, что визуально скрывает «чёлку» и расширяет боковые рамки. Надо признать, выглядит это странно и довольно глупо. Намного проще было подготовить разрабтчиков изначально.

При этом такое поведение системы масштабирования придётся настраивать, ведь оно не работает для всех программ. Разработчикам придётся добавлять эту функцию отдельно.

Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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