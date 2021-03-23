Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Новости

Apple получила патент на Apple Watch с гибким дисплеем

Apple получила патент под названием «Модуль дисплея и системные приложения», который по описанию очень сильно напоминает Apple Watch в новом дизайне.

Следуя из описания, дисплей устройства гибкий, а ремешок будет выполнять дополнительную функцию и оснащаться различными датчиками. Также в разъяснениях сказано, что экран обладает «множеством межсоединений» начиная от передней и заканчивая задней частью корпуса.

Также упоминается функция «Диспетчер аксессуаров», позволяющая изменять внешний вид ремешка. Скорее всего ремешок будет состоять из миниатюрных светодиодов и сможет принимать практически любой цвет или выводить заданное изображение.

Стоит помнить, что у Apple множество патентов и большинство из них не доходит до стадии производства. Аналогично может произойти и с этим.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте

Источник:
Macrumors, The GEEK
Теги: 
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

Вливайтесь в общение

0 Комментария
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить