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Apple покажет новые компьютеры Mac на WWDC 2023

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Валентин Снежин сегодня в 09:32

Журналист Марк Гурман из Bloomberg, раскрыл информацию о предстоящей конференции WWDC 2023 на которой Apple планирует представить не только новое программное обеспечение, но и обновления в аппаратной сфере.

Одной из основных новинок станет AR/MR-шлем, однако помимо него компания также планирует анонсировать несколько новых моделей Mac. Конкретные детали о новых моделях пока не разглашаются, но ранее Марк Гурман упоминал о возможном выпуске 15-дюймового MacBook Air.

Одной из наиболее ожидаемых обновлений являются Mac Pro и Mac Studio, которые до сих пор работают на процессорах M1. Эти модели не получали обновлений в течение длительного времени и ожидается, что Apple представит новые версии данных устройств.

По последним данным, Apple готовится начать принимать предварительные заказы на Mac Studio непосредственно после проведения WWDC.

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Теги: 
Источник:
9to5mac
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

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