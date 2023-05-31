Apple покажет новые компьютеры Mac на WWDC 2023

Журналист Марк Гурман из Bloomberg, раскрыл информацию о предстоящей конференции WWDC 2023 на которой Apple планирует представить не только новое программное обеспечение, но и обновления в аппаратной сфере.

Одной из основных новинок станет AR/MR-шлем, однако помимо него компания также планирует анонсировать несколько новых моделей Mac. Конкретные детали о новых моделях пока не разглашаются, но ранее Марк Гурман упоминал о возможном выпуске 15-дюймового MacBook Air.

Одной из наиболее ожидаемых обновлений являются Mac Pro и Mac Studio, которые до сих пор работают на процессорах M1. Эти модели не получали обновлений в течение длительного времени и ожидается, что Apple представит новые версии данных устройств.

По последним данным, Apple готовится начать принимать предварительные заказы на Mac Studio непосредственно после проведения WWDC.