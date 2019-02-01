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Новости

Apple, возможно, покажет 9 новых продуктов, в том числе iPhone 12

По данным китайского ресурса Mydrivers со ссылкой на свои источники, на грядущей пресс-конференции Apple ожидается анонс не только смартфонов линейки iPhone 12, но и других продуктов. Также стало известно о формате самой конференции.

Как и в случае Worldwide Developers Conference 2020, сто будет онлайн-трансляция, а не «живое» мероприятие. Всё из-за продолжающейся пандемии.

При этом сообщается, что в Купертино покажут сразу 9 продуктов, в том числе смартфоны. А начнётся презентация с уже традиционного вытуплеиня Тима Кука. Утверждается, что он будет говорить о коронавирусе.

Предполагаемый порядок выглядит так:

  • Apple Card
  • iPad 8
  • Apple Watch 6
  • iPhone 12
  • iPhone 12 Max
  • AirTag
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • AirPower

Да, похоже компания всё же покажет многострадальную беспроводную зарядку. А фирменная карта очевидно получит какие-то улучшения по сравнению с предыдущей версией, которую показали в прошлом году.

Наконец AirTag — это новый гаджет в форме брелока, который поможет отслеживать и искать разные предметы. Такая себе беспроводная метка-незабывайка.

Само собой, это пока предварительные данные. В реальности всё может быть иначе.

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