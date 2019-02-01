Apple, возможно, покажет 9 новых продуктов, в том числе iPhone 12

По данным китайского ресурса Mydrivers со ссылкой на свои источники, на грядущей пресс-конференции Apple ожидается анонс не только смартфонов линейки iPhone 12, но и других продуктов. Также стало известно о формате самой конференции.

Как и в случае Worldwide Developers Conference 2020, сто будет онлайн-трансляция, а не «живое» мероприятие. Всё из-за продолжающейся пандемии.

При этом сообщается, что в Купертино покажут сразу 9 продуктов, в том числе смартфоны. А начнётся презентация с уже традиционного вытуплеиня Тима Кука. Утверждается, что он будет говорить о коронавирусе.

Предполагаемый порядок выглядит так:

Apple Card

iPad 8

Apple Watch 6

iPhone 12

iPhone 12 Max

AirTag

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

AirPower

Да, похоже компания всё же покажет многострадальную беспроводную зарядку. А фирменная карта очевидно получит какие-то улучшения по сравнению с предыдущей версией, которую показали в прошлом году.

Наконец AirTag — это новый гаджет в форме брелока, который поможет отслеживать и искать разные предметы. Такая себе беспроводная метка-незабывайка.

Само собой, это пока предварительные данные. В реальности всё может быть иначе.