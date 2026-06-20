WSJ: Apple почти не имеет конкурентов в сегменте дорогих смартфонов
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WSJ: Apple почти не имеет конкурентов в сегменте дорогих смартфонов

Apple остаётся одной из немногих компаний, способных повышать цены на смартфоны без серьёзного риска потерять покупателей. Причина кроется в доминировании компании на рынке премиальных устройств.
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Редакция The GEEK сегодня в 13:26
WSJ: Apple почти не имеет конкурентов в сегменте дорогих смартфонов

Apple обладает практически уникальной возможностью повышать цены на iPhone, не опасаясь резкого падения спроса. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, хотя Apple занимает лишь около пятой части мирового рынка смартфонов по количеству поставок, компания фактически доминирует в премиальном сегменте. В категории устройств стоимостью свыше $1000 на iPhone приходится более 75% продаж.

Благодаря сильному бренду, лояльной аудитории и развитой экосистеме Apple удаётся сохранять высокий спрос даже на фоне подорожания компонентов и общей нестабильности на рынке электроники. Покупатели продолжают выбирать как новые модели, так и устройства прошлых поколений.

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В WSJ отмечают, что многие производители Android-смартфонов вынуждены конкурировать за покупателей в среднем и бюджетном сегментах, тогда как Apple сосредоточилась на дорогих устройствах с высокой маржинальностью.

По мнению аналитиков, премиальный сегмент продолжит расти даже в случае общего замедления рынка смартфонов. А это даёт Apple дополнительную свободу в формировании цен на будущие модели iPhone.

Ранее стало известно, что Apple готовится повысить цены на свои устройства.

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