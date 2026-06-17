Apple готовится повысить цены на свои устройства

Apple планирует повысить цены на часть своих устройств из-за роста стоимости памяти и накопителей. Об этом глава компании Тим Кук рассказал The Wall Street Journal. По его словам, Apple долго старалась не перекладывать дополнительные расходы на покупателей, но нынешняя ситуация стала «неустойчивой».

Кук не уточнил, какие именно продукты подорожают, когда изменятся цены и насколько заметным будет рост. Однако проблема может затронуть устройства, где объём оперативной памяти и встроенного хранилища напрямую влияет на себестоимость: iPhone, iPad и Mac.

Главная причина давления на Apple связана с глобальным дефицитом DRAM и NAND. Производители памяти всё активнее ориентируются на заказы для ИИ-серверов и дата-центров, где спрос выше, а контракты выгоднее. Из-за этого потребительская электроника конкурирует за компоненты с инфраструктурой для искусственного интеллекта.

По оценкам WSJ, особенно заметным рост может быть для будущих iPhone. Издание подсчитало, что iPhone 18 Pro теоретически может подорожать до $1299, если Apple захочет сохранить привычную маржинальность на фоне более дорогих компонентов. При этом финальные цены компания традиционно раскрывает только на презентации новых устройств.

Ранее Apple уже предупреждала инвесторов о росте расходов на память в 2026 году. Аналитики также отмечали, что давление на рынок может сохраниться как минимум до 2027 года, поскольку расширение производства памяти требует времени, а спрос со стороны ИИ-индустрии продолжает расти.