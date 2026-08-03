iPhone Ultra окажется меньше iPad mini, но толще обычного iPhone

До презентации первого складного iPhone остается около года, однако в сети продолжают появляться новые подробности. На этот раз инсайдеры показали, как предполагаемый iPhone Ultra может выглядеть рядом с другими устройствами Apple.
Согласно опубликованным данным, в раскрытом виде iPhone Ultra получит экран диагональю около 7,8 дюйма. По размерам он окажется заметно компактнее iPad mini, но значительно крупнее обычных моделей iPhone.
При этом в сложенном состоянии устройство будет сопоставимо по высоте с iPhone Pro Max, однако станет существенно толще из-за складной конструкции.
Ожидаемые размеры устройств:
|Устройство
|Диагональ экрана
|iPhone 18 Pro
|6,3″
|iPhone 18 Pro Max
|6,9″
|iPhone Ultra (в раскрытом виде)
|7,8″
|iPad mini
|8,3″
|iPad Air 11
|11″
По слухам, iPhone Ultra получит внутренний дисплей с практически незаметной складкой, внешний экран для повседневного использования, корпус из титана и новый шарнир, который должен повысить надежность конструкции.
Ожидается, что iPhone Ultra представят осенью 2027 года вместе с линейкой iPhone 19.