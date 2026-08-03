iPhone Ultra окажется меньше iPad mini, но толще обычного iPhone

До презентации первого складного iPhone остается около года, однако в сети продолжают появляться новые подробности. На этот раз инсайдеры показали, как предполагаемый iPhone Ultra может выглядеть рядом с другими устройствами Apple.

Согласно опубликованным данным, в раскрытом виде iPhone Ultra получит экран диагональю около 7,8 дюйма. По размерам он окажется заметно компактнее iPad mini, но значительно крупнее обычных моделей iPhone.

Неофициальный концепт iPhone Ultra

При этом в сложенном состоянии устройство будет сопоставимо по высоте с iPhone Pro Max, однако станет существенно толще из-за складной конструкции.

Ожидаемые размеры устройств:

Устройство Диагональ экрана iPhone 18 Pro 6,3″ iPhone 18 Pro Max 6,9″ iPhone Ultra (в раскрытом виде) 7,8″ iPad mini 8,3″ iPad Air 11 11″

По слухам, iPhone Ultra получит внутренний дисплей с практически незаметной складкой, внешний экран для повседневного использования, корпус из титана и новый шарнир, который должен повысить надежность конструкции.

Ожидается, что iPhone Ultra представят осенью 2027 года вместе с линейкой iPhone 19.