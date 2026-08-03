iPhone Ultra окажется меньше iPad mini, но толще обычного iPhone
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iPhone Ultra окажется меньше iPad mini, но толще обычного iPhone

Новая утечка.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:49
iPhone Ultra окажется меньше iPad mini, но толще обычного iPhone

До презентации первого складного iPhone остается около года, однако в сети продолжают появляться новые подробности. На этот раз инсайдеры показали, как предполагаемый iPhone Ultra может выглядеть рядом с другими устройствами Apple.

Согласно опубликованным данным, в раскрытом виде iPhone Ultra получит экран диагональю около 7,8 дюйма. По размерам он окажется заметно компактнее iPad mini, но значительно крупнее обычных моделей iPhone.

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Неофициальный концепт iPhone Ultra

При этом в сложенном состоянии устройство будет сопоставимо по высоте с iPhone Pro Max, однако станет существенно толще из-за складной конструкции.

Ожидаемые размеры устройств:

УстройствоДиагональ экрана
iPhone 18 Pro6,3″
iPhone 18 Pro Max6,9″
iPhone Ultra (в раскрытом виде)7,8″
iPad mini8,3″
iPad Air 1111″

По слухам, iPhone Ultra получит внутренний дисплей с практически незаметной складкой, внешний экран для повседневного использования, корпус из титана и новый шарнир, который должен повысить надежность конструкции.

Ожидается, что iPhone Ultra представят осенью 2027 года вместе с линейкой iPhone 19.

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