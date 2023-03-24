Apple выпустит AirPods Pro с портом USB-C в этом году

Популярный аналитик Минг-Чи Куо поделился новостями о планах Apple. Сегодня ранее, он рассказал, что iPhone 15 получат измененный Dynamic Island.

Теперь стало известно, что компания выпустит обновленные AirPods Pro 2-го поколения с зарядным кейсом с USB-C. Сообщается, что массовые поставки таких футляров начнутся во втором или третьем квартале 2023 года. Кроме зарядки USB-C про другие технические изменения неизвестно.

Базовые AirPods 2-ого и 3-ого поколения купертиновцы обновлять не планируют. Скорее всего, порт USB-C будет только у AirPods 4.