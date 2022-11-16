Apple перенесет часть производства процессоров в США

Apple планирует запустить производство чипов в США, на заводе в штате Аризона. Об этом заявил Тим Кук на закрытой встрече с инженерами в Германии.

«Мы уже приняли решение выкупить завод в Аризоне, и этот завод запустится в 24-м году, так что у нас впереди около двух лет, может быть, чуть меньше», — поделился глава Apple.

Предполагается, что речь о заводе, который строит тайваньская компания TSMC. Она является эксклюзивным поставщиком микросхем для Apple.