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Apple перенесет часть производства iPad в Индию

Apple планирует перенести часть производства iPad в Индию. Купертиновцы продолжают работать над тем, чтобы снизить свою зависимость от китайских подрядчиков.

Сейчас компания ведет переговоры с индийскими производителями. Однако, процесс переноса может затянуться, так как сообщается, что в стране не хватает “высококвалифицированных специалистов и специалистов, обладающих опытом в создании очень сложных устройств”.

Apple производит устройства в Индии с 2017 года, сначала там собирали некоторые старые версии iPhone, но дальше производство постепенно расширялось. Сейчас в этой стране уже собирают флагманские iPhone 14.

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Источник:
Gizmochina

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