Apple перенесет 25% производства iPhone в Индию

Apple переносит часть производства iPhone на еще одного поставщика в Индии. До этого, новые смартфоны собирали на заводах Foxconn, теперь второй компаний стала Pegatron Corp.

По данным Bloomberg, на новом индийском заводе Pegatron работают более 7000 сотрудников, ранее в этом году там производили iPhone 12.

Сообщается, что купертиновцы уже к 2025 году перенесут 25% своего производства в Индию, а в долгосрочном планировании из этой страны будут поставлять 40-45% iPhone. Причинами такого решения являются напряженные отношения между Китаем и США, а также карантинные меры из-за вспышки коронавируса в Поднебесной.

В предыдущие годы, Apple запускала выпуск iPhone в Индии спустя год после анонса модели. В этому году Foxconn начала производство iPhone 14 в тот же месяц после официального релиза (и до запуска iPhone 14 Plus).