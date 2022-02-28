Apple запатентовала компьютер Mac встроенный в клавиатуру

Один из последних патентов Apple рассекретило Бюро по патентным и товарным знакам США. Схема показывает нам корпус клавиатуры, в которой по сути «впихнули» компьютер Mac или Mac mini.

Сразу стоит отметить, что многие крупные компании постоянно регистрируют разные, самые невероятные патенты. Однако, это не значит, что они будут реализованы. Иногда патент остается только патентом.

На изображении отмечено, что в клавиатуре размещены материнская плата, процессор, память и аккумулятор. Сама поверхность устройства сенсорная, поэтому ее можно использовать в качестве трекпада. На задней панели есть разъем для зарядки и подключения к монитору.

Вероятность, что такая клавиатура выйдет невелика. Но само устройство вызывает интерес.

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