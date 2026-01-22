Портативный Windows в кармане: показан смартфон NexPhone, который заменяет ПК | The GEEK
Портативный Windows в кармане: показан смартфон NexPhone, который заменяет ПК

Редакция The GEEK сегодня в 12:32

Компания Nex Computer представила NexPhone — Android-смартфон, который умеет нативно запускать Linux и Windows 11. Устройство позиционируют как «смартфон-компьютер», способный заменить ПК при подключении к монитору, клавиатуре и мыши. При этом Linux и Windows можно использовать и прямо на экране смартфона.

NexPhone работает на Android 16 без предустановленного софта. Linux (Debian) запускается как отдельная среда с аппаратным ускорением графики. Для Windows 11 предусмотрен полноценный dual-boot с переработанным интерфейсом, адаптированным под мобильный экран. При подключении к монитору смартфон превращается в полноценный настольный ПК, по логике близкий к Samsung DeX, но с возможностью загрузки полноценной Windows.

Смартфон получил 6,58-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц, процессор Qualcomm QCM6490, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища с поддержкой microSD. Основная камера на 64 Мп, аккумулятор на 5000 мАч с беспроводной зарядкой, защита корпуса IP69. Вес устройства составляет 256 граммов.

Старт продаж NexPhone запланирован на третий квартал 2026 года. Цена составит 549 долларов. Сейчас открыт приём предварительных заказов с возвратным депозитом 199 долларов. В комплекте обещают USB-C хаб.

Проект ориентирован на пользователей, которым важна мобильность и возможность заменить ноутбук одним устройством, без привязки к экосистеме конкретного бренда.

