Apple отменила разработку Watch Ultra с microLED-экраном

Один из поставщиков Apple, компания OSRAM объявила о пересмотре своих планов по разработке дисплеев MicroLED после неожиданной отмены одного из ключевых проектов. Это связывают с отказом от плана по внедрению таких экранов в смарт-часы Apple Watch Ultra, отмечает известный аналитик Мин-Чи Куо.

Куо рассказал, что Apple приняла решение отложить внедрение MicroLED в свои смарт-часы на неопределенное время из-за высоких затрат на производство и бессмысленности нововведения.

По словам аналитика, у Apple отсутствуют планы в ближайшее время запускать массовое производства устройств с такими дисплеями. На этом фоне многих разработчиков, работавших над смарт-часами с MicroLED-дисплеем, якобы уволили.

Тем не менее, Марк Гурман из Bloomberg выражает сомнение в окончательной отмене проекта. Он указывает на то, что аргументация Мин-Чи Куо основана на информации от OSRAM, однако это не единственный поставщик Apple.