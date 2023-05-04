Apple установила новый рекорд цен на iPhone: средняя стоимость превысила $980

Компания Apple установила новый рекорд средней отпускной цены iPhone, который достиг $988 в первом квартале 2023 года. Это на 12% больше, чем в предыдущем году. При этом iPhone 14 Pro и 14 Pro Max стали основными драйверами роста продаж, занимая около половины всех проданных iPhone 14.

Новый рекорд стоимости смартфонов Apple будет ещё установлен в этом году с выпуском iPhone 15 Pro Max (Ultra), цена которого, по слухам, может превысить $1000.

Хотя китайские производители также стремятся занять нишу премиум-сегмента, Apple удерживает основную долю этого рынка уже несколько лет.

Ранее продажи iPhone 13 Pro и 13 Pro Max, поступившие в продажу в четвёртом квартале 2021 года, также привели к увеличению средней отпускной цены iPhone.