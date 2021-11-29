Apple не отказалась от идеи множественной беспроводной зарядки

Ещё в 2019 году компания Apple официально отменила релиз беспроводной зарядки для нескольких устройств AirPower. Как отмечается, инженеры не смогли решить проблемы с перегревом системы. Но, похоже, от самой идеи в Купертино не отказались.

Как сообщает инсайдер Марк Гурман из Bloomberg, в компании продолжают разрабатывать систему для зарядки нескольких устройств сразу. Причём она позволит заряжать их на ближней и дальней дистанции.

Помимо этого, по словам Гурмана, новые устройства Apple якобы смогут заряжать друг друга. К примеру, iPhone сможет передавать часть энергии на AirPods или Apple Watch. Скорее всего, такая технология появится уже в iPhone 14.

Само собой, в Купертино пока не называют никаких сроков релиза системы беспроводной зарядки. Не исключено, что её тоже отменят в последний момент.