Applе не будет увеличивать количество рекламы в App Store после критики пользователей

После многочисленной критики со стороны пользователей iOS, компания Apple отказалась добавлять больше рекламных блоков в App Store. Сама Apple объясняет, что довольна выручкой в данном направлении и поэтому не будет никаких подобных действий в фирменном магазине приложений.

Также источники зарубежного издания The Information рассказали, что специалисты рекламной команды Apple выразили обеспокоенность руководству. Они считают, что Apple зашла слишком далеко в этом вопросе.

Это уже не первая попытка Apple заработать на собственных пользователях от рекламных доходов. В 2018 году купертиновцы изучали внедрение рекламы в поиск Spotlight, но в итоге решили отказаться от этой идеи.