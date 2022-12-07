Apple начала разработку складного 20-дюймового MacBook Pro

Издание Elec сообщает, что Apple начала разработку 20-дюймового дисплея. Предполагается, что этот экран предназначается будущему MacBook Pro.

Это будет складной 20,25-дюймовый OLED дисплей в разложенном состоянии и 15,3-дюймовый в сложенном. Запустить такое устройство могут только в 2026 или 2027 году. Но это случится только после того, как компания переведет все iPad и Mac на OLED-покрытие.

Концепт Astropad

Также утверждается, что Apple хочет заменить iPad mini складным устройством размером в 10 дюймов, и отмечает, что складной iPhone «маловероятен», несмотря на сообщения о том, что Apple работает над одним.