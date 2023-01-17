Apple выпустила видео с презентацией новых MacBook Pro и Mac mini 2023

Сегодня Apple представила новые процессоры M2 Pro и M2 Max, а также анонсировала компьютеры на свежих чипсетах. Речь идёт о MacBook Pro на 14 и 16 дюймов, а также Mac mini 2023.

Буквально за сутки стало известно, что Apple выпустит новинки, но анонса какого-либо мероприятия не было. В этот раз купертиновцы решили поступить иным способом и опубликовали на YouTube видео с презентацией новых устройств.

Видео длится 18 минут и рассказывает о новых процессорах, Mac mini и ноутбуках MacBook Pro. Начинается ролик с восторженных отзывов блогеров от использования компьютеров Mac на базе процессоре M1 и M2.

Видимо, теперь, Apple будет чаще выпускать неожиданные мини-презентации на YouTube.