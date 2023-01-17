Apple представила процессоры M2 Pro и M2 Max

Apple представила новые процессоры M2 Pro и M2 Max, а также анонсировала выход первых компьютеров с ними — MacBook Pro 14/16 и Mac mini 2023.

Дизайн устройств остался без изменений, только добавились Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также поддержка внешних 8K-дисплеев через порт HDMI. Изменения коснулись и автономности, теперь ноутбук на одном заряде может проработать до 22 часов.

По словам компании, процессор M2 Pro стал на 20% быстрее и поддерживает до 32 ГБ ОЗУ с пропускной способностью 200 ГБ.с. M2 Max поддерживает до 96 ГБ памяти (до 400 ГБ.с) и предлагает мощность на 30% выше, чем у M1 Max.

Стоимость MacBook Pro составляет от $1999 до $6299 (около 140-435 тыс. рублей). Mac mini с M2 обойдется покупателю в $599 (около 42 тыс. рублей), а самый топовый вариант с M2 Pro можно приоберсти за $4499 (311 тыс. рублей).