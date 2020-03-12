Apple может выпустить MacBook с нормальной клавиатурой

На днях появилась информация, что Apple выпустит новый ноутбук на собственном ARM, который должен заменить топовые процессоры Intel. Каких-либо сведений нет, но предположительно первым устройством станет MacBook Air, сейчас обладающий не особо выдающимися характеристиками.

Однако большинство пользователей любят ноутбуки от Apple за их автономность, качество и клавиатуру. Но последняя клавиатура «бабочка» перекрывает все плюсы. На ней невозможно нормально писать текст и многие пользователи уже кидали камни в сторону компании, но по всей видимости всё должно измениться.

По версии авторитетного аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), корпорация может представить полностью новые MacBook Air и MacBook Pro с обновлённой клавиатурой «ножницы», а она уже используется в MacBook Pro 16. Анонс должен состояться уже этим летом.

Кроме того, может появиться MacBook Pro 14, который заменит 13-дюймовую модель, но вот 16-дюймовый MacBook навряд ли получит обновление.