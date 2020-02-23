MacBook на процессоре Apple может выйти в конце 2020 года
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Новости

MacBook на процессоре Apple может выйти в конце 2020 года

Несколько недель аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) со ссылкой на собственный источник заявил, что Apple готовит первый ноутбук Apple на собственном процессоре ARM. Его выход должен состоятся в первом полугодии в 2021 году.

Сейчас у аналитика появились другие данные, а собственно о его выходе. Теперь анонс такого устройства должен состояться еще раньше – в конце 2020 года.

Macbook Air

Какая это будет модель пока неизвестно. По всей видимости им может стать новый MacBook Air, который сейчас обладает далеко не топовым процессором.

Новые собственные процессоры Apple должны стать заменой флагманских Core i7 и Core i9, которые сейчас используются в MacBook Pro.

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