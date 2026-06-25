Дефицит памяти добрался до Apple: MacBook и iPad стали дороже

Apple повысила цены на часть своей техники. По данным Bloomberg, причиной стал резкий рост стоимости компонентов, прежде всего чипов памяти. Подорожали MacBook, iPad, HomePod и Apple TV. iPhone повышение пока не затронуло.

Новые цены выглядят так:

MacBook Neo — $699 вместо $599;

MacBook Air — $1299 вместо $1099;

14-дюймовый MacBook Pro — $1999 вместо $1699;

11-дюймовый iPad Pro — $1199 вместо $999;

iPad Air — $749 вместо $599;

HomePod — $349 вместо $299;

HomePod mini — $129 вместо $99;

Apple TV — $199 вместо $129.

В Apple заявили Bloomberg, что компания долго пыталась сдерживать рост цен для покупателей, но стоимость компонентов выросла слишком резко. По словам представителя Apple, компания раньше не сталкивалась с таким быстрым подорожанием комплектующих.

Главная причина в дефиците памяти DRAM и накопителей NAND. Компоненты активно используют не только в пользовательской электронике, но и в серверах для ИИ, из-за чего спрос на них резко вырос.

Пока Apple не повысила цены на iPhone. Однако ранее Тим Кук предупреждал, что из-за кризиса памяти подорожание устройств компании становится всё более вероятным.