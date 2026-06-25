Дефицит памяти добрался до Apple: MacBook и iPad стали дороже

Apple повысила цены на часть своей техники. По данным Bloomberg, причиной стал резкий рост стоимости компонентов, прежде всего чипов памяти. Подорожали MacBook, iPad, HomePod и Apple TV. iPhone повышение пока не затронуло.
Новые цены выглядят так:
- MacBook Neo — $699 вместо $599;
- MacBook Air — $1299 вместо $1099;
- 14-дюймовый MacBook Pro — $1999 вместо $1699;
- 11-дюймовый iPad Pro — $1199 вместо $999;
- iPad Air — $749 вместо $599;
- HomePod — $349 вместо $299;
- HomePod mini — $129 вместо $99;
- Apple TV — $199 вместо $129.
В Apple заявили Bloomberg, что компания долго пыталась сдерживать рост цен для покупателей, но стоимость компонентов выросла слишком резко. По словам представителя Apple, компания раньше не сталкивалась с таким быстрым подорожанием комплектующих.
Главная причина в дефиците памяти DRAM и накопителей NAND. Компоненты активно используют не только в пользовательской электронике, но и в серверах для ИИ, из-за чего спрос на них резко вырос.
Пока Apple не повысила цены на iPhone. Однако ранее Тим Кук предупреждал, что из-за кризиса памяти подорожание устройств компании становится всё более вероятным.