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Apple могут обязать в России открыть NFC и разрешить установку приложений не из App Store

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства в деятельности компании Apple.

Основные претензии российских властей:

  • Удаление из App Store приложений российских банков
  • Невозможность устанавливать на свои устройства приложения не из App Store
  • Невозможность привязать российские карты к системе Apple Pay
  • Блокировка NFC для всех платежных систем, кроме Apple Pay

При этом ФАС отмечает, что в ЕС компания добавила возможность использования альтернативных магазинов приложений и доступа к NFC для различных платежных систем. Это указывает на техническую способность Apple предоставить аналогичные возможности российским разработчикам.

В связи с этим ФАС направила Apple требование представить обоснованную позицию по данному вопросу.

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Источник:
ФАС
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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