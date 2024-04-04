Apple могут обязать в России открыть NFC и разрешить установку приложений не из App Store

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства в деятельности компании Apple.

Основные претензии российских властей:

Удаление из App Store приложений российских банков

Невозможность устанавливать на свои устройства приложения не из App Store

Невозможность привязать российские карты к системе Apple Pay

Блокировка NFC для всех платежных систем, кроме Apple Pay

При этом ФАС отмечает, что в ЕС компания добавила возможность использования альтернативных магазинов приложений и доступа к NFC для различных платежных систем. Это указывает на техническую способность Apple предоставить аналогичные возможности российским разработчикам.

В связи с этим ФАС направила Apple требование представить обоснованную позицию по данному вопросу.