Apple распродала все топовые версии MacBook Pro на M2

Apple открыла предзаказы на новые 13-дюймовые MacBook Pro на чипе M2 и закрыла их же за сутки. При этом, сроки доставки для определенных версий ноутбуков значительно выросли — покупателям придется ждать отправку 5-6 недель.

Так, всем кто заказал MacBook Pro на M2 с 24 Гб оперативной памяти, пообещали доставить их устройства к 10 августа. При этом, базовые версии можно будет получить в первый день продаж — 24 июня.

Эту ситуация может быть связана с дефицитом компонентов или проблемами на производстве.

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