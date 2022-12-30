Apple Mac Pro 2023 будет менее мощным, чем планировалось

Когда в июне 2020 года Apple представила первые MacBook на собственном чипе M1, генеральный директор компании Тим Кук заявил, что в течение двух лет все Mac будут работать на процессорах Apple. Тем не менее этого так и не произошло. Apple действительно перешла на свои SoC M1 и M2 в большей части продукции, но самый мощный продукт купертиновцев — Mac Pro, по-прежнему выпускается исключительно на процессорах Intel.

Согласно отчёту Bloomberg, это связано с тем, что Apple сейчас ведёт разработку абсолютно нового Mac Pro, с менее мощным железом, чем предполагалось изначально.

Фото: Apple | ymcinema

Изначально Mac Pro должны были выйти на базе процессора M1 с двумя основными конфигурациями: первая — мощна с двумя чипами M1 Max, а другая — продвинутая с процессором Apple, который мощнее чем четыре чипа M1 Max вместе взятые.

Первый из этих чипов в итоге увидел свет в Mac Studio под названием M1 Ultra, однако выпуск Mac Pro был отложен на более поздний срок. В тот момент Apple задумалась о создании Mac Pro на базе нового чипа M2 Ultra и самого мощного чипа в истории — M2 Extreme.

Как сообщает источник, M2 Extreme имел бы 48 процессорных ядер и 152 графических ядра, и это был бы абсолютный лидер по мощности на рынке. Но Apple решила, что Mac Pro на базе этого чипа, скорее всего, будет нишевым продуктом и непомерно дорогим — цена от 10 000 долларов, что сделать его выпуск нерентабельным для производителя.

Power Mac G4 Cube

Важной чертой нового Mac Pro 2023 по сравнению с моделью на процессоре Intel станет его размеры и энергоэффективность. Дизайн компьютера будет напоминать Power Mac G4 Cube. Саму новинку стоит ожидать в 2023 году, так как сейчас он находится в активной фазе разработки.