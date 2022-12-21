Apple Mac M1 и Studio Display присоединились к программе самостоятельного ремонта

Недавно компания Apple запустила новую программу самостоятельного ремонта для некоторых своих продуктов. Теперь сфера её действия была расширена на другие устройства.

В обновлённом списке владельцы Mac mini M1, iMac M1, Mac Studio и Apple Studio Display могут присоединиться к программе самостоятельного ремонта. Для тех, кто не знаком с этой программой напомню, что это позволит получить доступ к оригинальным деталям, руководствам по ремонту и даже специализированным инструментам. Она разработана для тех, кто предпочитает ремонтировать свои устройства самостоятельно, а не нести их в сторонний или официальный сервисный центр Apple. Всё, что требуется — это арендовать инструменты и купить все необходимые детали для ремонта.

При оформлении заказа также необходимо ввести код из соответствующего руководства, чтобы показать, что пользователь действительно прочитал всю документацию по ремонту.

По словам главного исполнительного директора Apple Джеффа Уильямса: «Мы считаем, что лучшая техника для наших клиентов и для планеты — это та техника, которая служит долго, поэтому мы разрабатываем наши продукты так, чтобы они были долговечными и редко требовали обслуживания или ремонта. Но если ремонт необходим, мы хотим, чтобы у покупателей было много вариантов безопасного, надёжного и простого ремонта».